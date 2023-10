Aer mai curat – misiune imposibilă pentru orașele Europei? Pe masura ce UE incearca sa inaspreasca orientarile privind calitatea aerului, municipalitațile se pregatesc pentru o reacție și mai intensa la masurile menite sa reduca poluarea și sa respecte noile norme. Eforturile locale de reducere a emisiilor de gaze de eșapament se dovedesc deja controversate. Berlinul este implicat intr-o lupta de proporții pentru a decide […] The post Aer mai curat – misiune imposibila pentru orașele Europei? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

