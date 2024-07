CARAȘ-SEVERIN – Prefectul Ioan Dragomir a trecut in revista stadiul in care se afla acum, in toiul verii, Arsenal SA, combinatul de la Oțelu Roșu și fostul Moldomin! Ultima oara cand reprezentantul in județ al Guvernului a prezentat un tablou al intreprinderilor-problema din economia județului, in aprilie, de pe lista doar ce disparuse UCMR, dupa vanzarea afacerii catre UCMH, firma proaspat inregistrata in acest scop de catre Hidroelectrica. Acum, acolo, lucrurile par sa fie pe fagașul bun, e de parere prefectul Ioan Dragomir. „La UCMH lucrurile sunt in mișcare, in derulare. Deja au intocmit un…