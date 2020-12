Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca au fost rambursate, marti, partidelor politice parlamentare si neparlamentare care au indeplinit conditiile legale sumele aferente cheltuielilor efectuate in campania electorala pentru alegerile locale din anul 2020. "Cuantumul total al sumelor rambursate din disponibilul existent in bugetul anului 2020 este de 123.000.000,00 lei. Precizam ca suma de 27.000.000,00 lei va fi platita din resursele financiare aferente bugetului din anul 2021, respectiv in luna ianuarie", se arata intr-un comunicat al AEP transmis, marti, AGERPRES. Potrivit legislatiei…