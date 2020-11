AEP: Solicitări de rambursare a peste 150 milioane lei cheltuieli electorale pentru alegerile locale Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca pana la 28 octombrie au fost depuse cereri din partea competitorilor electorali la alegerile locale pentru rambursarea a 150.010.713,06 lei cheltuieli electorale. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, AEP va informa cu privire la sumele care au fost rambursate, dupa finalizarea controlului finantarii campaniei electorale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020. Termenul pentru depunerea cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate sau angajate pe durata campaniei electorale pentru alegerile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ne dorim o societate cu adevarat democratica, atunci conflictele electorale ar trebui sa se opreasca la finalul campaniei, spune Dan Voiculescu intr-o postare pe blog. Acesta arata ca invingatorii trebuie sa iși asume responsabilitatea pentru toți cetațenii, indiferent de opțiunea acestora la…

- Ziarul Unirea Mai mult 1,8 milioane de tineri cu varsta intre 18 și 34 de ani au votat la alegerile locale, stabilind o prezența de 38,6% Peste 1,8 milioane de tineri cu varsta intre 18 și 34 de ani și-au exercitat dreptul de vot la alegerile locale, potrivit datelor de prezența de la Biroul Electoral…

- Ziarul Unirea VIDEO| MASURILE sanitare de protecție in timpul campaniei electorale, explicate de AEP Cu ocazia alegerilor locale din acest an, care se aproprie fulgerator pentru cetațenii care curand iși vor alege reprezentanții, AEP a realizat un scurt video de informare privind masurile de protecție…

- MESAJ DE INTERES PUBLIC Campanie de informare privind masurile de protecție sanitara in perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020 Autoritatea Electorala Permanenta  The post VIDEO – Masuri de protecție sanitara in perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din anul…

- Președintele PMP , Eugen Tomac da startul campaniei electorale in Maramureș. Suținere totala pentru candidații PMP la alegerile locale! Echipa PMP condusa cu multa maiestrie de Lucian Morar a intampinat cu multa bucurie sosirea președintelui Eugen Tomac, care a dorit sa dea starul candidaților…

- Accesul nediscriminatoriu al candidatilor pentru alegerile locale din septembrie la emisiunile de radio si televiziune, respectarea timpilor de antena alocati si a principiilor de echitate si echilibru de catre radiodifuzorii publici si privati au constituit cateva dintre subiectele intalnirii membrilor…

- Guvernul pregatește regulile de desfașurare a campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie. La toate intalnirile cu alegatorii, in spații inchise dar și in exterior, de exemplu in parc sau pe strada, candidații vor fi obligați sa poarte masca de protecție care sa le acopere gura…

- Presedintele PMP Braila, Viorel Botea, a anuntat ca filiala pe care o conduce va participa la alegerile locale cu candidati proprii si ca exclude orice negociere cu privire la formarea unei aliante electorale sau sustinerea unei aliante electorale deja formate, potrivit Agerpres.Viorel Botea,…