- Potrivit lui Igor Grosu, cea mai indicata perioada pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate ar fi lunile iulie, august, atunci cand trendul imbolnavirilor de COVID-19 va fi unul descendent. La data de 15 aprilie Curtea Constituționala va examina sesizarea șefului statului privind constatarea…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Expertul constituțional Teodor Carnaț a declarat in cadrul centrului de presa Sputnik Moldova ca la consultarile lansate astazi de președintele țarii, Maia Sandu, deputații pot pune in discuție introducerea starii de urgența in Republica Moldova, iar acest lucru, potrivit…

- Administrația din Țandarei funcționeaza de 5 luni fara viceprimar. Funcția este revendicata de fiecare dintre cele 5 partide aflate in componența Consiliului Local Țandarei. «Alegerea viceprimarulul este o decizie care aparține majoritații consilierilor locali. Pana acum aceasta majoritate nu a putut…

- Rata de infectare din Timișoara ramane mai mica decat in luna noiembrie, atunci cand intreaga țara se pregatea de alegeri parlamentare. Atunci, cu o rata de infectare de peste 8 la mie, medici din Timișoara, printre care Virgil Musta și Cristian Oancea, de la Spitalul Victor Babeș, chemau oamenii…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat vineri ca a demarat o actiune de colectare de informatii cu privire la modul in care s-au desfasurat alegerile parlamentare din decembrie 2020, prin intermediul unui chestionar online care a fost transmis operatorilor de calculator si expertilor electorali…

- Alegerile parlamentare din Catalonia vor avea loc pe 14 februarie, potrivit deciziei unui tribunal care a anulat astfel planul guvernului regional de a amana scrutinul pe 30 mai, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. Pe 15 ianuarie, formatiuni politice locale au incheiat un acord ce…

- Alegerile parlamentare anticipate ar trebui organizate dupa Paști. O astfel de opinie a fost exprimata de președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, Corneliu Furculița, intr-un interviu pentru Radio Europa Libera, transmite Noi.md. „Pentru a declanșa alegeri anticipate, este necesara nu doar opinia…

