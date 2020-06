AEP propune schimbarea legii: donatii prin SMS pentru partidele politice MODIFICARI… Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) propune schimbarea legii privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Printre modificarile incluse in proiectul de lege pus in dezbatere publica se numara posibilitatea ca partidele sa primeasca donatii, prin SMS, care sa nu depaseasca 1% din salariul minim brut pe tara. De asemenea, donatiile primite de un [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Proiectul de lege Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca a elaborat și a lansat in dezbatere publica proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activitații partidelor politice și a campaniilor electorale, republicata,…

- Ziarul Unirea Barometrul Europa FM| Cum sunt cotate partidele politice pentru alegerile parlamentare: ProRomania creste spectaculos, PNL si PSD sunt in cadere libera, iar USR si PLUS stagneaza Cum sunt cotate partidele politice pentru alegerile parlamentare: ProRomania creste spectaculos, PNL si PSD…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, pana in prezent, din totalul de 165 de partide politice notificate sa transmita raportarile obligatorii a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, doar 10 partide politice au transmis integral toate raportarile obligatorii.Un…

- In timp ce oamenii de rand doneaza pentru spitale, in plina pandemie de coronavirus, politicienii primesc subvenții. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP ) a platit, in luna mai 2020, subventii in valoare totala de aproape 24 de milioane de lei in contul partidelor politice. Cea mai mare subvenție…

- De la criza fortei de munca am sarit brusc la un grad foarte ridicat de somaj. Coronavirusul a rezolvat si unul din proiectele pe care si le-au propus toate partidele: intoarcerea romanilor din strainatate. Pacat ca deocamdata nu se pot exploata aceste oportunitati. Nu dispunem de o statistica foarte…

- Plenul Senatului a respins, marti, un proiect initiat de parlamentarii PMP care propune abrogarea prevederilor legale prin care statul subventioneaza partidele politice, urmand ca sumele economisite sa fie utilizate in scop social potrivit Agerpres. Liderul grupului parlamentar PNL, senatorul Daniel…

- Partidul Forta Nationala ii solicita premierului Ludovic Orban sa emita o OUG prin care sa permita formatiunilor politice acordarea, din subventiile primite de la bugetul de stat, de donatii destinate celor mai afectate domenii pe perioada in care este instituita starea de urgenta. "Va solicitam sa…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca va avea consultari cu partidele politice pe tema alegerilor locale. "Voi chema partidele politice la consultari, asa cum am anuntat, si impreuna vom analiza si vom lua decizia legata de alegerile locale", a afirmat Orban, intrebat in legatura cu scrisoarea…