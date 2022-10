AEP propune, printr-un proiect de lege, limitarea cheltuielilor partidelor politice cu propaganda la 30% din sumele primite de la bugetul de stat – DOCUMENT

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice valoarea subvențiilor virate de AEP in contul fiecarui partid politic in luna octombrie 2022, in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor…

- SUSTINERE…. CLM Barlad urmeaza sa discute maine, 30 septembrie, in sedinta ordinara, asupra proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea, restaurarea si consolidarea cladirii Casa Juvara – Casa Personalitatilor Tutovene”. A fost…

- Crucea Roșie Vrancea a lansat marți la Soveja, proiectul ”VOLUNTAR”. Proiectul este implementat de Crucea Roșie Vrancea și finanțat de Consiliul Județean, in baza Legii 350/2005 privind finanțarile nerambursabile. Este realizat in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny”…

- Guvernul a finalizat, joi, proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru compensarea facturilor la energie. Sedinta de Guvern, anuntata initial la ora 15.00, a fost amanata pentru ora 16.30, dar nu a inceput nici la ora transmiterii acestei stiri. Proiectul de OUG poate fi accesat AICI. Principalele prevederi…

- Proiectul de OUG poate fi accesat . Principalele prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte…

- Proiectul de modificare a Legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistența medicala (FAOAM) pentru anul 2022 a fost examinat, astazi, in cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Veniturile fondurilor asigurarii obligatorii de asistența medicala se prevad in suma de de 12,559 miliarde de lei, cu…

- In cadrul ședinței plenare de astazi, deputații au audiat RAPORTUL pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Informația a fost prezentata de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica. In 2021, conform Legii bugetului de stat, au fost…