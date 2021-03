Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca joi presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu-Buica a preluat presedintia Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), la reuniunea online a Comitetului Executiv al Asociatiei, pentru un mandat de un an. In acest context, AEP va organiza Adunarea…

- Marți, 2 martie, a avut loc ședința Comitetului Executiv al AJF Cluj, iar in cadrul acesteia s-a stabilit ca Adunarea Generala de Alegeri ce urmeaza sa se desfașoare in data de 27.03.2021, sa aiba... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Republica Moldova ar putea avea un reprezentant la conducerea Uniunii Europene de Ciclsim. Presedintele forului național, Igor Șorin va candida pentru un post de membru al Comitetului Executiv al federației continentale.Alegerile sunt programate pe 7 martie in regim online.

- Incepe numaratoarea inversa pentru sefia USR-PLUS. Desi, oficial, liderii celor doua partide spun ca nu se grabesc sa intre in aceasta cursa, neoficial, fiecare spera sa fie presedinte de partid, pentru ca acela ar urma sa fie si viitorul candidat la prezidentiale.

- Președinția rotativa a Uniunii Europene va fi preluata, timp de șase luni, de Portugalia de la 1 ianuarie 2021. Pe agenda de lucru se afla revenirea economica dupa criza provocata de pandemia de coronavirus...