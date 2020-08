Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat, în prima decada a lunii august, în conturile a sapte partide - PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, Pro România si Partidul Forta Nationala - subventii în valoare totala de puțin peste 6 milioane de lei. PSD a primit jumatate din suma. Potrivit…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat, in prima decada a lunii iunie, in conturile a sapte partide - PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, Pro Romania si Partidul Forta Nationala - subventii in suma totala de 23.816.012,51 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 11.915.746,06 lei, Partidul…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de aproape 24 de milioane de lei in luna mai in Politic / on 13/05/2020 at 10:14 / Subvenții in valoare de 23.816.011,57 de lei au fost virate, in conturile partidelor parlamentare, in prima decada a lunii mai, transmit reprezentanții Autoritatii…