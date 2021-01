Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele finale anuntate de Biroul Electoral Central (BEC) arata ca scrutinul legislativ a fost castigat de Partidul Social Democrat (PSD). Urmatorii in preferintele electoratului au fost Partidul National Liberal (PNL), alianta dintre Uniunea Salvati Romania si Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate…

- Biroul Electoral Central (BEC) a prezentat rezultatele finale inregistrate in urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Potrivit BEC, Partidul Social Democrat a caștigat alegerile parlamentare la nivel național, obținand un scor de 28,90% la Camera Deputaților și 29,32% la Senat. Pe locul al doilea,…

- BEC: Rezultate partiale ora 19.00 #alegeriparlamentare Purtatorul de cuvânt al BEC, Mircea Preoțescu, prezinta rezultatele parțiale oficiale ale alegerilor parlamentare de pâna la ora 19:00 RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (7 decembrie, ora 19:30) - Realizator: Dam acum legatura…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii noiembrie, in conturile a opt partide - PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, PLUS, Pro Romania si Partidul Forta Nationala - subventii in suma totala de 23.078.653,91 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 10.423.916,18,…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a stabilit ordinea candidatilor pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Conform procesului verbal, ordinea pe buletinele de vot pentru Senat si Camera Deputatilor este urmatoarea: 1. Partidul Miscarea Populara 2.…

- • Pe 6 decembrie, prahovenii care se vor prezenta la urne vor primi un buletin de vot cu 34 de optiuni electorale! N.Dumitrescu Conform calendarului ce vizeaza organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare, astazi incepe campania electorala, care se va incheia pe 5 decembrie, la ora 7.00. La…

- Partidul Pro Romania se va afla pe primul loc pe buletinele de vot care vor fi folosite la alegerile parlamentare in Circumscriptia electorala 43 pentru Diaspora, pe locurile 2 si 3 fiind Partidul Miscarea Populara si, respectiv, Partidul Social Democrat, conform ordinii stabilite marti prin tragere…

