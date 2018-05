AEP: Peste 18,9 milioane de cetăţeni cu drept de vot, înscrişi în Registrul electoral la 30 aprilie Peste 18,9 milioane de cetateni cu drept de vot erau inscrisi in Registrul electoral la data de 30 aprilie, a anuntat, luni, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).



"Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 30 aprilie 2018 este de 18.904.910, cu 2.512 mai putini fata de ultima informare publica (...) pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 31 martie 2018, figurau in Registrul electoral 18.907.422 de alegatori romani. Diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

