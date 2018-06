AEP: Numărul de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral era de 18.902.684 pe 31 mai Numarul de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral era de 18.902.684 pe 31 mai, potrivit unui comunicat al Autoritatii Electorale Permanente (AEP). "Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 mai 2018 este de 18.902.684, cu 2.226 mai putini fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 30 aprilie 2018 figurau in Registrul electoral 18.904.910 de alegatori romani. Diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

