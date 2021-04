Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 martie este de 18.928.522, cu 1.869 mai putini fata de ultima informare publica realizata de AEP. Astfel, in perioada 1-31 martie 2021, la nivelul primariilor au fost operate in Registrul electoral mai multe […]