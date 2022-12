Stiri pe aceeasi tema

- Le-au intrat banii pe decembrie: Suma enorma varsata de la buget, in conturile partidelor politice Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a comunicat vineri ca valoarea subvențiilor virate de AEP in contul fiecarui partid politic in luna decembrie 2022, este de 24,7 milioane de lei. Partidele politice…

- Miercuri, in intervalul orar 14.30-16.00, agenti din cadrul Biroului Rutier Ploiești au desfașurat o acțiune specifica, intitulata BLITZ, pe raza municipiului. Dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova, „obiectivele polițiștilor rutieri au fost: eliminarea pirateriei in domeniu…

- ALERTA DE AMENZI… Conform hotararii de Guvern nr. 714, toți proprietarii de fosa septica, persoane fizice și juridice, au obligația de a se inscrie in Registrul de Evidența a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. Legea a intrat in vigoare in luna mai a acestui an,…

- Fosele septice trebuie inscrise in registrul de evidența. Golirea se face numai cu firme autorizate. Amenzi pentru proprietari O lege intrata in vigoare in acest an prevede obligații pentru proprietari de spații dotate cu fose septice. Daca nu sunt respectate noile reguli, sunt prevazute amenzi de pana…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza, luni, ca in luna octombrie au fost virate partidelor politice subventii in valoare totala de 22.258.690,26 de lei. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES , PSD a primit in luna octombrie 8.570.042,74 de lei, PNL – 7.265.238,37 de lei si…

- Primaria Luna le aduce la cunoștința locuitorilor comunei ca 30 octombrie 2022 este termenul limita pentru inscrierea in Registrul de Evidența a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. ”Conform Hotararii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor…