- Pandemia de COVID-19 și razboiul din Ucraina au influențat, cu siguranța, percepția romanilor asupra guvernanților. Un sondaj realizat de CURS arata rezultatele surprinzatoare ale alegerilor parlamentare, daca acestea s-ar desfașura duminica viitoare.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marți ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut un control politic la STB, dupa ce mai multe autobuze și troleibuze și tramvaie au fost retrase din circulație, din cauza condițiilor de igiena. Primarul afirma ca ANPC…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a luat act de rapoartele privind gestiunea financiara a partidelor politice pentru anul 2021. Astfel, din 55 partide politice care aveau obligațiunea sa prezinte rapoartele privind gestiunea financiara, doar 33 de entitați s-au conformat prevederilor legale, prezentindu-le,…

- ANAF demareaza controale drastice. Printre cei vizați sunt profesorii care dau meditații și stiliștii care se ocupa de machiaj și coafura. ANAF si-a propus sa colecteze mai multi bani la bugetul de stat in zilele urmatoare, iar printre modalitati figureaza verificarea contribuabililor si marirea gradului…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2021, in termeni nominali, 6.055 lei pe gospodarie si 2.395 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul IV 2021, in medie, de 5.291 lei lunar pe gospodarie (2.093 lei pe persoana) si au reprezentat 87,4%…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2021, in termeni nominali, 6.055 lei pe gospodarie si 2.395 lei pe persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri.

- Veniturile disponibile ale populației in anul 2021 au constituit 3 510,1 lei in medie pentru o persoana pe luna. Jumatate (50,8%) reprezinta ciștigurile salariale. Cheltuielile de consum s-au ridicat la 3039,5 lei. Cei mai mulți bani (41,9%) s-au dus pe mincare, arata datele Biroului Național de Statistica,…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) atenționeaza partidele politice ca acestea mai au la dispoziție trei zile, pina pe 31 martie, pentru a prezenta rapoartele anuale privind gestiunea financiara pentru anul 2021. Rapoartele sint prezentate Comisiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 294/2007 privind…