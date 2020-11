Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a prezentat luni condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca romanii cu domiciliul sau resedinta in strainatate pentru a vota la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 6 decembrie 2020. In anumite cazuri, se accepta chiar și documente expirate inainte de 1 martie 2020. Conform unui comunicat de presa transmis de AEP, persoanele care fac dovada ca au domiciliul sau resedinta in strainatate isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare din strainatate, pe baza unui act de identitate. Documentul care atesta resedinta in strainatate…