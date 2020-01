Stiri pe aceeasi tema

- "Statele Unite felicita Guvernul si cetatenii Romaniei pentru succesul alegerilor prezidentiale. Asteptam cu interes sa colaboram cu presedintele Iohannis pentru a consolida si mai mult parteneriatul nostru strategic", a transmis Departamentul de Stat. Odata cu cea de-a 30-a aniversare a Revolutiei…

- Rezultate finale alegerile prezidențiale 2019 in orașele din județul Maramureș. Vezi ce scoruri au obținut partidele Potrivit informatiilor noastre scorurile partidelor la ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 in principalele orașe din județul Maramureș sunt : Rezultatele finale in municipiul Baia Mare: 1. PNL:…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Rezultate finale dupa numararea voturilor din toate sectiile de votare din Baia Mare Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . ULTRA LAST MINUTE TUNISIA!!! Potrivit informatiilor noastre scorurile partidelor la ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 in Baia Mare…

- Șeful de campanie la prezidențiale al lui Dan Barna, Catalin Drula, îl acuza pe Ludov Orban ca este la limita ”Fake News-ului”, dupa ce liderul PNL a spus ca Klaus Iohannis poate câștiga alegerile din primul tur de scutin. Acesta a argumentat ca, potrivit Constituției, pentru…

- Agenția de marketing online și SEO TargetWeb a realizat un studiu cu privire la ceea ce cauta romanii pe Internet in ultima luna cu privire la alegerile prezidențiale. Studiul a avut in vedere volumul de cautari dupa numele candidaților, dar și alte cuvinte relevante alegerilor prezidențiale. Datele…

- Datele celor doua tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale au fost fixate, prin hotarare de Guvern, pe 10 noiembrie, respectiv 24 noiembrie 2019. Spre deosebire de alegerile prezidențiale de pana acum, aceste zile de nu sunt valabile pentru intregul electorat intrucat procesul de votare a inceput…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, intr-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „inalt ca bradul, dar leneș”.Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a spus, vineri…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, si-a prezentat sambata, la Romexpo, cele 10 principii pe care le va urma daca va ajunge Presedintele Romaniei.„Președinția Romaniei a fost prea mult timp un turn de fildeș in care aleșii s-au ascuns de popor. A fost un buncar al intereselor…