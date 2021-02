AEP colectează informaţii despre desfăşurarea alegerilor parlamentare din decembrie pentru optimizarea activităţilor Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca a fost demarata o actiune de colectare de informatii cu privire la modul in care s-a desfasurat procesul electoral pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, prin intermediul unui chestionar online care a fost transmis operatorilor de calculator si expertilor electorali care au indeplinit functia de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare sau loctiitor al acestuia. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, chestionarele au fost transmise prin sms si email celor 22.308 operatori de calculator, precum si celor 37.604 presedinti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

