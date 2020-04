Aproape 500 de alegatori romani din afara tarii s-au inregistrat, de la 1 aprilie si pana in prezent, pentru alegerile parlamentare din acest an, pe portalul www.votstrainatate.ro. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, dintre acestia 146 au optat pentru votul la sectia de votare, iar 352 - pentru votul prin corespondenta. Prin inregistrarea ca alegator in strainatate, cetateanul roman cu drept de vot care se afla in strainatate in ziua votarii, indiferent de motiv, solicita organizarea unei sectii de votare in localitatea si statul unde vrea sa voteze. Astfel, cetateanul roman…