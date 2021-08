AEP: Aproape 3.400 de acţiuni de control la competitorii electorali realizate în 2019 şi 2020 Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca situatia sanctiunilor aplicate formatiunilor politice, competitorilor electorali si persoanelor fizice sau juridice in 2019-2020 a fost actualizata, precizand ca, in aceasta perioada, a realizat 3.396 de actiuni de control.



Documentul publicat luni de AEP contine informatii referitoare la sanctiunile aplicate formatiunilor politice si competitorilor electorali, informatii extrase din Registrul fiscal al partidelor politice, precum si din Registrul fiscal al candidatilor independenti, gestionate la nivelul autoritatii, potrivit dispozitiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

