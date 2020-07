Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat vineri calendarul alegerilor locale din acest an, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind stabilirea datei alegerilor pe 27 septembrie. Partidele pot incepe sa stranga semnaturi pentru candidați de saptamana viitoare.

- Partidul Ecologist Roman solicita Camerei Deputatilor sa modifice Legea privind prelungirea mandatului alesilor locali, in vederea stabilirii datei alegerilor cu 90 de zile inaintea votului si nu cu 60 de zile, asa cum prevede proiectul legislativ care a trecut de Senat. "PER atrage atentia…