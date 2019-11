AEP anunță că partidele au primit, în prima parte a lui noiembrie, subvenții peste 21 milioane lei Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat, miercuri, ca au fost virate în conturile partidelor politice, pentru prima decada a lunii noiembrie, subvenții în valoare totala de 21.051.600 de lei.



Astfel, PSD a primit o subvenție în valoare de 11.979.329 de lei, PNL a primit suma de 5.488.477 de lei, USR de 1.614.012, ALDE - 1.192.977 lei, iar PMP - 776.804, arata un comunicat al AEP difuzat miercuri și citat de Mediafax.



AEP mai transmite ca subvenția lunara de la bugetul de stat pentru Uniunea Naționala pentru Progresul României (UNPR), de 32.035 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

