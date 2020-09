AEP a realizat 'Registrul fiscal al partidelor politice înscrise la Tribunalul Municipiului Bucureşti' Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca a realizat, pentru prima data in istoria acestei institutii, "Registrul fiscal al partidelor politice inscrise la Tribunalul Municipiului Bucuresti", demers care face parte din seria actiunilor permanente de deschidere si transparentizare a finantarii partidelor politice. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, documentul a fost publicat pe site-ul www.finantarepartide.ro si poate fi consultat la urmatorul link: https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2020/09/R01_1599287477-07-09.pdf. "Precizam ca, pentru a veni in sprijinul formatiunilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

