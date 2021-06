Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca a elaborat, aprobat si publicat in Monitorul Oficial hotararea privind aprobarea Ghidului finantarii campaniei electorale la alegerile locale partiale din data de 27 iunie. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, actul normativ…

- Dupa ce au promis ca vor reezamina astazi, subiectul cu privire la numarul secțiilor de votare din diaspora, membrii CEC -au razgândit. Astfel, aceștia urmeaza sa se expuna mâine, 8 iunie, ora 15:00. Decizia a fost luata cu puțin timp în urma de membrii Comisiei Electorale…

- Duminica, 6 iunie 2021, in prezența președintelui PSD Valcea, Constantin Radulescu, parlamentarilor PSD, consilierilor județeni și locali, au fost depuse dosarele de candidatura pentru alegerile locale parțiale de la Slatioara și Scundu, care vor avea loc pe data de 27 iunie 2021. Astfel,…

- CEC a decis organizarea a 139 secții de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Cele mai multe secții de votare, 30 la numar, vor fi deschise in Italia. 17 secții de votare vor fi deschise pentru moldovenii din Rusia, 13 secții de votare in țara vecina,…

- Președinta Maia Sandu a somat Comisia Electorlaa Centrala sa-și revada decizia privind deschiderea a 139 de secții de votare in diaspora și sa se ia in calcul solicitarea Ministerului de Externe de a deschide 190 de secții. „Este o batjocura fața de sutele de mii de cetațeni care vor sa voteze”, a scris…

- Discuții aprinse au avut loc in cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale la care s-a stabilit numarul secțiilor de votare care urmeaza sa fie deschise in diaspora pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Membrii CEC au avut pareri imparțite in privința numarului secțiilor de votare.…

- Comisia Electorala Centrala din Transnistria a solicitat Comisiei Electorale Centrale a Federatiei Ruse si Ambasadei Rusiei in Moldova "sa deschida in regiune un numar mai mare de sectii de votare la alegerile pentru Duma de Stat din 19 septembrie". Potrivit sefului Comisiei Electorale Centrale…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca in sedinta Executivului de miercuri a fost adoptata hotararea de guvern prin care s-a stabilit ca alegerile locale partiale pentru primari si un consiliu local sa se desfasoare in data de 27 iunie 2021 si care va intra in vigoare dupa publicarea…