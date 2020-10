AEP a publicat lista competitorilor electorali care au obţinut pragul electoral Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca a publicat lista competitorilor electorali care au obtinut, individual sau intr-o alianta electorala, cel putin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020 si au dreptul de a obtine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate la nivel local si central, dupa caz. Potrivit unui comunicat al AEP transmis, vineri, AGERPRES, lista se afla pe site-ul www.finantarepartide.ro, sectiunea ACASA. AEP precizeaza ca, pana la data de 28 octombrie 2020, mandatarul financiar coordonator poate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

