- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza marti ca a finalizat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile si cheltuielile inregistrate de un numar de 143 de formatiuni politice in anul 2018, perioada verificata fiind 1 ianuarie – 31 decembrie 2018. Potrivit…

- Surse guvernamentale au declarat pentru Europa Libera ca subvenția acordata partidelor in 2020 urmeaza sa fie redusa cu 30% fața de anul in curs. Partidele parlamentare au beneficiat in 2019 de cea mai mare subvenție acordata vreodata, datorita unui amendament al fostului trezorier PSD. In proiectul…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat in conturile a cinci partide - PSD, PNL, USR, ALDE si PMP -, in prima decada a lunii decembrie, subventii in suma totala de 21.051.599,62 lei.Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 11.979.328,89 lei, Partidul National Liberal - 5.488.476,80…

- Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB in acest an, in conditiile incetinirii cresterii economice si a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marti…

- Cițu: Gaura din buget la 9 luni este de 21 miliarde de lei Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti seara, pe pagina sa…

- USR a cerut, miercuri, partidelor parlamentare nu doar sa declare ca tin cont de vointa cetatenilor, ci sa si actioneze ca atare, dupa ce Senatul a respins proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. Reprezentantii formatiunii au subliniat, inca odata, cp acest proiect este prioritar…

- Partidul Social Democrat a primit in prima decada a lunii octombrie o subventie de 11.979.329,42 lei, Partidul National Liberal - 5.488.477,04 lei, Uniunea Salvati Romania - 1.614.012,00 lei, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 1.192.977,47 lei si Partidul Miscarea Populara - 776.804,63…

- Cu o mana iau si cu alta dau. Deși veniturile romanilor au crescut, cheltuielile sunt mai mari. Romania are cea mai mare inflație din UE Cu o mana iau si cu alta dau. Desi Institutul National de Statistica anunta ca au crescut veniturile unei familii de anul trecut si pana anul acesta, in medie cu 600…