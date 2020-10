Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat ca a demarat procedurile de publicare a listei competitorilor electorali care au depus la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie. Institutia atrage atentia ca nedepunerea…

- Accesul nediscriminatoriu al candidatilor pentru alegerile locale din septembrie la emisiunile de radio si televiziune, respectarea timpilor de antena alocati si a principiilor de echitate si echilibru de catre radiodifuzorii publici si privati au constituit cateva dintre subiectele intalnirii membrilor…

- Delegatia Nationala a Pro Romania a validat, luni, lista candidatilor pentru alegerile locale si a aprobat aliantele electorale pentru Prahova, Buzau, Bistrita si Caras-Severin. "PRO Romania are candidati in toate unitatile administrativ-teritoriale. Am ales oameni reprezentativi pentru comunitatile…

- Biroul Electoral Central a respins, vineri, cererile de inregistrare a semnelor electorale ale candidatilor independenti Nicusor Dan, Dan Cristian Popescu, Gheorghe Man si Lucian-Tiberiu Bodea la alegerile locale. "Avand in vedere cererea privind inregistrarea semnului electoral, formulata de domnul…

- AEP a facut public calendar provizoriu pentru alegerile locale programate pentru 27 septembrie Pe 2 august 2020 se va constitui Biroul Electoral Central iar 8 august 2020 Birourile electorale de circumscriptie Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana pana…