AEP a acreditat 15 observatori internaţionali la alegerile de mâine Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat ca a acreditat 15 observatori internationali, dintre care 13 sunt reprezentanti ai ambasadelor straine in Romania, pentru alegerile locale de duminica. Conform AEP, in vederea observarii alegerilor locale, institutia a eliberat 84 de acreditari, cele mai multe fiind solicitate de asociatii si fundatii. AEP precizeaza totodata ca a acreditat si 15 observatori internationali, dintre care 13 sunt reprezentanti ai ambasadelor straine in Romania. De asemenea, au fost acreditati 15 jurnalisti straini, de la MTVA, European Pressphoto Agency (EPA), Agence… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

