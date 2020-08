AEP: 18.983.585 de alegători - înscrişi în Registrul electoral la sfârşitul lunii iulie Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 iulie este de 18.983.585, cu 1.613 mai multi fata de ultima informare din luna iunie, anunta Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit unui comunicat al AEP transmis marti AGERPRES, la data de 30 iunie figurau in Registrul electoral 18.981.972 alegatori romani. "Diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale conduse de acestia si a importurilor de date de la Directia Generala de Pasapoarte (DGP) si de la Directia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 iulie 2020 este de 18.983.585, cu 1.613 mai mulți fața de ultima informare publica, a anunțat marți Autoritatea Electorala Permanenta. „Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la…

- Aflat aproape de sfarsitul mandatului de vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, Claudiu Palaz PMP si a depus raportul de activitate Acesta afirma ca nu a fost un mandat usor Timp de patru ani, Palaz a coordonat Directia Generala Administrarea Domeniului Public si Privat mdash; Autoritatea…

- Numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 30 iunie este de 18.981.972, cu 1.046 mai putini fata de ultima informare din luna mai, anunta Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit unui comunicat de presa al AEP transmis joi AGERPRES, la data de 31…

- Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 mai 2020 este de 18.983.018, cu 6.872 mai mulți fața de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 30 aprilie 2020 figurau in Registrul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, marți seara, despre noile de masuri de relaxare. Potrivit acestuia, la sfarșitul acestei saptamani se va face o evaluare a primei perioade de relaxare. „Știm destul de sigur ca vom redeschide terasele”, a afirmat Tataru. De asemenea, ministrul a precizat ca…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca o evaluare facuta de autoritați, la finalul saptamanii viitoare, va putea spune daca se vor putea lua noi masuri de relaxare a restricțiilor, in contextul pandemiei de coronavirus."La noi s-a semnalat, cel puțin pana astazi,…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Potrivit unor surse, presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata…

- Nicolae Ciuca: "Nu urmeaza o perioada de relaxare" Ministrul apararii nationale Nicolae Ciuca a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care le multumeste militarilor, personalului medical și celui auxiliar pentru ceea ce au facut pâna acum, dar îndeosebi pentru ceea ce vor…