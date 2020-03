AEP: 18.977.790 cetăţeni cu drept de vot erau înscrişi în Registrul electoral la sfârşitul lunii februarie Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 29 februarie 2020 este de 18.977.790, cu 5.377 mai putini fata de ultima informare din ianuarie, anunta Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).



Potrivit unui comunicat al institutiei transmis miercuri AGERPRES de AEP, la data de 31 ianuarie 2020 figurau in Registrul electoral 18.983.127 de alegatori romani.



"Diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale conduse de acestia", precizeaza sursa citata.

