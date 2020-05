Stiri pe aceeasi tema

- Certificatele de naștere sau deces, in original, vor fi eliberate doar dupa incetarea starii de urgența. In contextul prelungirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, data fiind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311/14.04.2020 a Decretului nr.240/2020, Serviciul Stare…

- Masuri noi pentru inregistrarea deceselor și oficierea casatoriilor la Primaria Pitești. Serviciul Stare Civila din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunța urmatoarele masuri, dispuse de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București,…

- Miresele și mirii vor avea voie sa spuna „DA” abia dupa incetarea starii de urgența! Nicoleta Dumitrescu Prin masurile instituite ca urmare a declararii starii de urgența la nivel național, implicit prin deciziile dispuse prin intrarea in vigoare a ordonanțelor militare, romanii au fost nevoiți sa…

- Valabilitatea documentelor emise de Politia Romana, de Directia Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date și de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor aflate in coordonarea metodologica a MAI, Inspectoratului…

- In conformitate cu Radiograma nr. 3322024/20.03.2020 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, incepand cu data de 24.03.2020, pe perioada starii de urgenta, la Directia de Evidenta a Persoanelor Ramnicu Valcea vor fi eliberate acte de identitate doar pentru situatii…

- Anunt din partea Directiei de Evidenta a Persoanelor Ramnicu Valcea: nu se elibereaza alte acte de identitate decat in cazul pierderii, furtului ori distrugerii celor vechi! In conformitate cu Radiograma nr. 3322024/20.03.2020 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date,…

- Dumitru Comanescu, un bucureștean in varsta de 111 ani si 3 luni, originar din Prahova, a fost declarat oficial, de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, "cel mai varstnic cetatean roman al Municipiului Bucuresti". La…

- Dumitru Comanescu, in varsta de 111 ani si 3 luni, a fost declarat oficial de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne "cel mai varstnic cetatean roman al Municipiului...