Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 iulie este de 18.917.601, cu 13.701 mai multi fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, in data de 30 iunie, cand erau inregistrati 18.903.900 de alegatori. AEP precizeaza, intr-un comunicat remis marti AGERPRES, ca diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale conduse de acestia si a importului de date de la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea…