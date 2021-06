Numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 mai este de 18.911.098, a informat, miercuri, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).



Conform unui comunicat AEP transmis AGERPRES, sunt cu 5.366 mai putini alegatori fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta la data de 30 aprilie.



Diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale respective.



In luna mai, primariile au operat in Registrul electoral…