AEP: 121 de români au cerut adeverințe pentru a participa la alegerile locale din Italia Un numar de 121 cetațeni romani rezidenți in Italia au solicitat și au primit adeverințele necesare pentru a-și putea inscrie candidatura la alegerile locale din aceasta țara, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Alegerile locale din Italia vor avea loc pe 3 și 4 octombrie 2021. Adeverințele eliberate de AEP atesta faptul ca, potrivit evidențelor autoritaților romane, solicitanții nu au nicio interdicție in ceea ce privește exercitarea drepturilor electorale și nici nu se afla sub incidența unei hotarari judecatorești definitive prin care sa fi fost condamnați la pierderea drepturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

