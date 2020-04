AEP: 110 alegători români din afara ţării - înregistraţi în prima zi pe portalul pentru votul în străinătate Un numar de 110 alegatori romani din afara tarii s-au inregistrat, pentru alegerile parlamentare din acest an, pe portalul www.votstrainatate.ro in prima zi de functionare a acestuia, din acestia 85 optand pentru votul prin corespondenta, iar 25 pentru votul la sectia de votare, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit unui comunicat al AEP transmis joi AGERPRES, presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a apreciat ca cele 110 inregistrari din primele 24 de ore de functionalitate a portalului reprezinta "un start incurajator in contextual actual". Seful AEP ii indeamna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

