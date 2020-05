AEP: 1.000 de români din diaspora s-au înscris pentru votul de la parlamentarele din acest an O mie de alegatori romani din afara tarii s-au inregistrat deja pe portalul www.votstrainatate.ro pentru a-si exercita dreptul constitutional la alegerile parlamentare din acest an. Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat marti ca, la data de 25 mai, a fost atinsa "borna" de 1.000 de inregistrari pe acest portal ale alegatorilor romani din afara tarii, dintre care 683 au optat pentru votul prin corespondenta, iar 317 pentru votul la sectia de votare. AEP reaminteste, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca, potrivit legislatiei in vigoare, inregistrarea ca alegator prin corespondenta sau la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

