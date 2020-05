Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 30 aprilie va fi convocata sedinta Consiliului Judetean Constanta. Pe ordinea de zi se afla si Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe anul 2019, initiator presedintele CJC Horia Tutuianu. Avand in vedere raportul de specialitate al…

- Asociatia Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania a publicat in Monitorul Oficial extrasul situatiilor financiare anuale depuse pentru anul 2019. In anul 2019 s au desfasurat activitati non profit, realizandu se urmatorii indicatori: venituri totale 8.075.452 lei; cheltuieli totale 6.425.287 lei; excedent…

- Doi dintre primarii de cursa lunga din Argeș, respectiv Ion Dumitru de la Albota și Gheorghe Stancu de la Bascov, au susținut, astazi, conferința de presa a PSD Argeș. Primarul Gheorghe Stancu a vorbit despre o serie de decizii luate in cadrul PSD Bascov privind suspendarea pe o perioada de șase luni…

- Autoritatea Electorala Permanenta a transmis vineri notificari celor 165 de partide politice inregistrate in Registrul fiscal detinut de AEP privind obligatia acestora de a depune, conform legii, rapoartele de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale si rapoartele de audit statutar. Conform…

- In data de 20 februarie 2020, incepand cu ora 14:00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local Aiud. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020, a excedentului bugetului local, bugetului autofinanțat integral…

- Alesii judeteni constanteni se intrunesc marti, 18 februarie, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi a sedintei, care se anunta una maraton, se regasesc nu mai putin de 90 de proiecte de hotarare. Printre acestea se afla si bugetul de venituri si cheltuieli al judetului Constanta pe anul 2020. Potrivit…

- Printr-o informare, ANAF a adus la cunostinta contribuabililor, persoane juridice, ca in Monitorul Oficial a fost publicat un ordin ce include principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale existente la data de 31 decembrie 2019, precum si de raportarile contabile…