- Pretul gazelor naturale a atins marti, 16 august, un nou prag record pe bursa din Olanda, 251 euro/MWh, desi in Europa temperatura medie a aerului este de 25 de grade Celsius. Pretul gazului metan si al electricitatii “va atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali…

- Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza a Asociatiei Energia Inteligenta, potrivit Agerpres.

- Cresterea cu 60% a pretului gazelor naturale la iarna nu este cel mai pesimist scenariu posibil, avertizeaza Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, dupa ce gigantul Gazprom a anuntat, marti, ca preturile europene la gaze ar putea creste iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari…

- Pretul gazelor naturale a atins ieri, un nou prag record pe bursa din Olanda, 251 euro/MWh, desi in Europa temperatura medie a aerului este de 25 grade Celsius. Preturile gazelor si implicit ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna, valori nemaiintalnite, asa cum aratam intr-un material publicat…

- Joi, 21 Iulie 2022, a fost confirmata previziunea facuta in urma cu doua saptamani de Dumitru Chisalița, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI) in legatura cu scaderea prețului la carburanți. Astfel, la ora actuala, prețul la pompele din Romania a scazut in medie, cu circa 20 de bani (cu…

- Ne putem aștepta la o raționalizare a energiei – gaze naturale, dar poate și carburanți - in aceasta iarna, in urma unei intreruperi a importurilor din Rusia sau a unei explozii a prețurilor care va face nesustenabile plafonarile? Scenariul nu mai pare...

- Preturile gazelor europene au scazut miercuri de la maximele din ultimele patru luni, dupa ce guvernul Norvegiei a intervenit pentru a pune capat unei greve care ameninta sa amplifice criza energetica din regiune, transmite CNBC.

- Un studiu realizat de Asociatia Energia Inteligenta in urma cu 3 luni arata ca “Pretul la energie, cel putin se va dubla la fiecare din decadele urmatoare si va aduce tot mai multi oameni la limita de faliment personal.