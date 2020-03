Stiri pe aceeasi tema

- „Traim o perioada dificila, cu multe necunoscute pentru fiecare dintre noi. Suntem cu toții martori la desfașurarea acestei situații cauzate de COVID-19, iar a sta deoparte nu este o soluție.

- Avand in vedere incalzirea vremii si a faptului ca se apropie perioada curateniei de primavara Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Țara Barsei” al județului Brașov atrage atentia cetatenilor despre pericolul pe care il reprezinta arderile necontrolate de miristi. Astfel de intervenții sunt dificile…

- Astazi, 4 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. ”Va reamintim ca pe teritoriul…

- Autoritatile din judetul Teleorman au stabilit, luni, doua locatii de carantina in cazul in care apar suspiciuni sau cazuri de coronavirus, urmand sa amenajeze corespunzator aceste spatii, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).Cele doua locatii sunt la…

- In cursul nopții, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Cpt.Dumitru Croitoru” al județului Sibiu- Stația de pompieri Agnita au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de anvergura care se manifesta generalizat la o anexa gospodareasca…

- Un elicopter SMURD a avut probleme in aer la scurt timp dupa ce a decolarat, de pe aeroportul din Cluj, la scurt timp dupa ce lasase un pacient. Pilotul și-a dat seama ca are o defecțiune tehnica, a oprit unul dintre motoare și a survolat zona pentru a consuma combustibilul, relateaza Digi24. Secretarul…

- Patru familii au fost evacuate, de catre pompieri, dintr-un bloc situat pe strada Fagului in localitatea clujeana Florești. Un incendiu a cuprins acoperișul imobilului, miercuri inainte de pranz. Incendiul a izbucnit la acoperișul unui imobil cu trei etaje. Trei autospeciale de stins incendii și doua…