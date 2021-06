Aegon a înregistrat o creștere cu 39% a conturilor de pe platforma 24Aegon.ro Platforma 24Aegon.ro, dedicata clienților Aegon Romania care dețin asigurari de viața, a inregistrat o creștere a numarului de noi conturi de 39%, in 2020 fața de 2019. Astfel, obiectivul stabilit pentru 2020, din punct de vedere al numarului de noi utilizatori ai platformei, a fost depașit cu 9%. Cele mai multe conturi au fost create in perioada starii de urgența, in intervalul aprilie – mai 2020. Potrivit reprezentanților Aegon, acesta este un semnal pozitiv care arata ca romanii incep sa se obișnuiasca din ce in mai mult cu instrumentele online pe care le au la dispoziție și care le ofera acces… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 43,46% in primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 21.776 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), arata Agerpres. Cele mai multe radieri au fost…

- De la 1 iulie 2021, intra in vigoare noile reglementari privind TVA-ul care se aplica in cazul cumparaturilor online din afara UE. Aceste reglementari vor face ca achizițiile online din China sa devina mai scumpe și, prin urmare, mai puțin profitabile, din cauza faptului ca TVA-ul se va aplica și pentru…

- Premierul Florin Citu a anunțat, vineri, ca salariul mediu nominal crește semnificativ, la fel ca și puterea de cumparare a romanilor. “Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- In trimestrul I 2021 s-au eliberat 10.209 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 18,1% fata de trimestrul I 2020. Cresteri s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia (+374), Bucuresti-Ilfov (+306), Vest (+268), Sud-Est (+176), Nord-Vest (+153), Centru…

- AVBS Credit, companie din domeniul brokerajului bancar, estimeaza ca activitatea de creditare din acest an va fi influentata de digitalizare si de automatizarea proceselor și de nevoia romanilor de a locui și munci in imobile mai spațioase. Astfel, pe parcursul anului in curs, brokerii de credite vor…

- Clubul de noapte „E11even” din Miami, care functioneaza 24 de ore din 24 sapte zile pe saptamana, și-a anuntat clientii ca isi vor putea achita nota de plata in criptomonede. Astfel, acesta devine singurul local din SUA care propune acest lucru, potrivit EFE. „E11even se mentine mereu in avangarda,…

- Candidatii fara experienta si cei din categoria entry level (0-2 ani de experienta) sunt categoriile profesionale care au inregistrat, in februarie, cele mai mari cresteri ale numarului mediu de aplicari pentru un loc de munca, comparativ cu anul trecut, potrivit unei analize realizate de reprezentantii…