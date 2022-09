AEE informează despre cum să alegem corect centralele termice In contextul campaniei de informare privind importanța utilizarii resurselor alternative de producere a energiei termice, Agenția pentru Eficiența Energetica va prezinta un pliant, privind alegerea corecta a centralelor termice. Acesta cuprinde sfaturi privind centralele termice pe lemne, peleți sau brichete, centralele termice pe gaz, centralele termice pe carbuni și cele electrice, care vor a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

