- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca aproape jumatate dintre cele 2,9 milioane de hectare insamantate in toamna lui 2019 au fost calamitate, iar cei care au avut pierderi vor fi despagubiti."Pentru despagubirile la seceta se vor oferi sume considerabile. Nu putem avansa acum o valoare,…

- Pana la 60 de milioane de oameni vor fi impinși spre „saracia extrema” de catre coronavirus, avertizeaza președintele Bancii Mondiale, citat de BBC. David Malpass a declarat ca banca se așteapta ca economia globala sa scada cu 5% in acest an. Pandemia a dus deja la pierderi de locuri de munca și la…

- In trimestrul I 2020 profitul net in a inregistrat valoarea de 4,08 milioane lei, in crestere comparativ cu valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut (3,27 milioane lei) si ca urmare a scutirii de impozit pentru profitul reinvestit in echipamente de productie (conform prevederilor codului…

- Deficitul comercial al Romaniei se apropie de de 4,5 miliarde de euro la trei luni, in creștere cu 732,4 milioane euro fața de anul trecut Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat…

- ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, solutii IT si electronice de consum din regiune, prezent si in Romania, a anuntat rezultatele financiare consolidate pentru anul 2019. Conform acestor rezultate, grupul ELKO a inregistrat cea mai mare cifra de afaceri si cei mai buni indicatori…

- Resursele de energie primara au scazut cu 2%, in primele doua luni ale anului in curs, iar cele de energie electrica au crescut cu 2,1%, fata de aceeasi perioada din 2019, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise luni AGERPRES. Principalele resurse de energie primara in perioada…

- Accesarile online, audio si video, ale piesei „Lean on Me” au crescut în Statele Unite cu 729% dupa decesul muzicianului soul Bill Withers.Bill Withers, care a compus, între altele, piesele „Ain’t No Sunshine” si „Lean on Me”, a murit pe 30 martie…

- Firmele din Franta au solicitat plasarea in somaj partial a 5,8 milioane de angajati, situatie care ar putea genera costuri de 19,7 miliarde de euro, afirma ministrul francez al Muncii, Muriel Penicaud, anunța MEDIAFAX."Suntem singura tara care atinge acest nivel de somaj partial", a declarat…