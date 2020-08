Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Siberia, dupa ce a baut o ceasca de ceai in care, potrivit purtatoarei sale de cuvant, ar fi fost pusa otrava, informeaza joi Reuters, preluata de Agerpres. Navalnii, 44 de ani, se afla la terapie intensiva si este conectat la un aparat […] The post Adversarul lui Putin, in coma, dupa ce a baut o ceașca de ceai intr-un aeroport appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .