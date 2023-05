Stiri pe aceeasi tema

- Principalul contracandidat al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la alegerile prezidentiale din 14 mai, Kemal Kilicdaroglu, acuza Rusia ca se implica in campania electorala și ca este la originea unor deepfake-uri care au condus la retragerea din cursa a unui competitor.

- Principalul rival al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la alegerile prezidentiale din 14 mai, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi Rusia ca a recurs la "deepfakes" in campania electorala, noteaza AFP, citat de Agerpres.Aceste acuzatii formulate de Kemal Kilicdaroglu au intervenit la cateva ore…

- Principalul rival al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la alegerile prezidentiale din 14 mai, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi Rusia ca a recurs la "deepfakes" in campania electorala, noteaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters. Potrivit acestui sondaj,…

- Presedintele islamist al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a atacat duminica pe principalul sau rival in alegerile de duminica viitoare, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, numindu-l 'betiv' si 'necredincios', la cel mai mare miting din campania electorala cu o saptamana inainte de alegeri, potrivit…

- O analiza a analiștilor Marc Pierini și Francesco Siccardi, specializați pe problematica Orientului Mijlociu și a Turciei, publicata in prestigioasa revista „Carnegie Europe”, arata ca pentru prima data in douazeci de ani, este posibila o schimbare a conducerii in Turcia, astfel ca UE trebuie sa fie…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care sufera din cauza unui virus intestinal, si-a oprit campania electorala a treia zi la rand, vineri, cu 16 zile inaintea alegerilor prezidentiale si legislative, care se anunta disputate, relateaza AFP. Astfel, potrivit programului comunicat de catre presedintia…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad i-a oferit miercuri presedintelui rus Vladimir Putin sprijinul in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters. Intr-o intalnire televizata cu Putin la Kremlin, Assad a spus ca Rusia se lupta cu neonazistii si ‘vechii nazisti’ in Ucraina, conform traducerii in rusa.…