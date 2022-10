Adversarii României în preliminariile EURO 2024. Componența grupelor Tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2024 a avut loc duminica, 9 octombrie. In urma tragerii la sorți au fost create 7 grupe de cate 5 echipe și 3 grupe de cate 6. Urnele valorice au fost realizate in baza ierarhiei Ligii Națiunilor 2022/23. Meciurile din preliminariile EURO 2024 se vor disputa in perioada martie – noiembrie 2023, urmand a fi decise 20 dintre calificate, primele doua clasate din fiecare grupa. Alte 3 reprezentative iși vor caștiga locul la turneul final in urma play-off-urilor Nations League, in martie 2024, informeaza frf.ro. ADVERSARII ROMANIEI SPRE EURO 2024: GRUPA I ELVEȚIA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

