- ​Formatia Rudar Velenje a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, echipa Tre Fiori, in prima mansa a turului 1 preliminar al Ligii Europa. Dubla mansa dintre echipa slovena si cea din San Marino va decide adversara FCSB in turul doi preliminar al competitiei, potrivit news.ro.

- Campioana Suediei, Malmo FF, a invins, marti, in depalsare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa echipa Drita din Kosovo, in mansa I a primului tur preliminar al Ligii Campionilor, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Strandber '13, Traustason '39 si Rosenberg '82. Returul va avea…

- Brazilia a invins, vineri, cu scorul de 2-0 (0-0), reprezentativa din Costa Rica, la Sankt Petersburg, in etapa a doua a Grupei E a Cupei Mondiale. Golurile au fost marcat de Coutinho, in minutul 90+1, si Neymar, in minutul 90+7, informeaza news.ro.Coutinho a impins balonul in poarta dupa…

- AS Singureni a caștigat Liga a 4-a Giurgiu și va juca barajul pentru promovare cu Academia Rapid. Intr-un meci disputat in aceasta dimineața, AS Singureni s-a impus categoric, 3-1, pe terenul celor de la Argeșul Mihailești și a caștigat Liga a 4-a. Golurile victoriei au marcate de Ilie, in minutele…

- Play-off, etapa a 10-a: duminica, 20 mai – ora 20.45: Poli Iasi – „U” Craiova, FCSB – Astra, CFR Cluj – FC Viitorul. Clasament: 1. CFR Cluj 9 4 5 0 11:6 47 2. FCSB 9 5 3 1 ...

- "Este exceptional ca aceasta echipa s-a calificat in finala Ligii Campionilor. Am trecut si prin baraj si acum suntem in finala. Sunt foarte bucuros pentru baieti si pentru club. Dar acum ca suntem in finala, mai avem de muncit, mai avem un meci de castigat. Ne vom intalni cu Real Madrid, echipa…

- Bogdan Planici (26 de ani) și Mihai Pintilii (33 de ani) indeamna la calm dupa egalul cu CFR Cluj, scor 1-1. Vezi AICI totul despre meci! Vezi AICI VIDEO cu cele mai importante faze! Vezi AICI cele mai tari FOTOGRAFII de la meci! CE URMEAZA Etapa a 8-a: CFR - Craiova, Iași - FCSB // Etapa a 9-a: Astra…

- Dan Petrescu, 50 de ani, iși felicita jucatorii dupa egalul cu FCSB, 1-1, care ii poate insa costa titlul in Liga 1. Vezi AICI totul despre meci! Vezi AICI VIDEO cu cele mai importante faze! Vezi AICI cele mai tari FOTOGRAFII de la meci! CE URMEAZA Etapa a 8-a: CFR - Craiova, Iași - FCSB // Etapa…