- ​Formatia Rudar Velenje a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, echipa Tre Fiori, in prima mansa a turului 1 preliminar al Ligii Europa. Dubla mansa dintre echipa slovena si cea din San Marino va decide adversara FCSB in turul doi preliminar al competitiei, potrivit news.ro.

- Campioana Suediei, Malmo FF, a invins, marti, in depalsare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa echipa Drita din Kosovo, in mansa I a primului tur preliminar al Ligii Campionilor, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Strandber '13, Traustason '39 si Rosenberg '82. Returul va avea…

- FCSB va intalni Rudar Velenje din Slovenia sau pe invingatoarea din turul preliminar dintre Tre Fiori (San Marino) si Bala Town (Tara Galilor), in turul al doilea preliminar al Ligii Europa, s-a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti de la Nyon.FCSB, care intra direct in turul al dolilea…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa clasata pe locul al doilea in Liga I, va evolua in turul al doilea preliminar al Ligii Europa. CSU Craiova, formatia de pe locul al treilea al Ligii…

- Romania va fi reprezentata de patru echipe, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si FC Viitorul, in sezonul viitor al cupelor europene, informeaza news.ro.CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa…

- Oltenii au pregatit tricouri speciale pentru finala Cupei Romaniei, inscripționate cu titlul noului imn al Peluzei, "Așa e la Craiova". U Craiova - Hermannstadt se joaca maine, de la 21:00, liveTEXT cu VIDEO și FOTO pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Pro TV. Jucatorii Craiovei…

- Devis Mangia, antrenorul lui U Craiova, a vorbit despre calificarea echipei sale in finala Cupei Romaniei. Oltenii au pierdut returul de la Botoșani, 1-2, dar s-au calificat in ultimul act grație victoriei consistente din tur, cand au caștigat cu 5-1. "Știam ca ne va aștepta un meci dificil, a fost…