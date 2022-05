Stiri pe aceeasi tema

- Art Safari in acest an este mai mult decat arta: vedem lucrari create de Pablo Picasso si Salvador Dali, pentru unul dintre cele mai frumoase spectacole de balet din lume, ascultam muzica lui de Falla și il admiram din nou pe Theodor Aman.

- The ninth Art Safari artwork event will open its doors on May 12 at the Dacia-Romania Palace in downtown Bucharest, with 14-plus million euro worth of Romanian and international art put on display in five pavilions, including a Pablo Picasso - Salvador Dali exhibition tandem, a first for Romania.…

- Inedita expoziție de pictura pe holurile Policlinicii Med Total. Lucrarile elevilor de la Liceul de Arte pot fi admirate in timp ce pacienții-și așteapta randul pentru consultație. Policlinica Med Total a angajat specialiști care sa ofere pacienților sai cele mai bune consultații, indiferent de afecțiune.…

- Cea de-a 9-a ediție Art Safari, aflata sub patronajul Ministerului Culturii, va avea loc, anul acesta, in Palatul Dacia-Romania, din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20), fiind pentru prima data in istoria evenimentului cand același spațiu este folosit doi ani la rand, in baza unui…

- REȘIȚA – Este imortalizat pe panza ca element al industriei, definitoriu in dialogul dintre om și natura. Descriem astfel expoziția „LESSON for the other side” a artistului Dani Brici, care va fi vernisata pe 14 aprilie, la ora 18:00, la Muzeul Banatului Montan! Pasionații de arta sunt invitați atat…

- Fostul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, l-a acuzat luni, 28 martie, pe actualul edil, Nicușor Dan, ca „le cere proprietarilor din cladirile cu fațade restaurate sa plateasca milioane de euro” și a precizat ca „reducerea riscului la cutremur in capitala europeana cu cel mai ridicat risc seismic…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat vineri, 25 martie, ca a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru proiectarea si construirea terminalului de plecari curse externe de la Aeroportul Traian Vuia din Timisoara. „Contractul a fost atribuit la o valoare de 88,99 de milioane de lei”,…

- Expozitii Theodor Aman, Pablo Picasso, Salvador Dali, Reuven Rubin, Irina Dragomir si Barbara Klemm vor fi organizate anul acesta la Art Safari, in perioada 12 mai - 7 august, la Palatul Dacia-Romania.