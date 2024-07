Adunările publice din Slovacia, restricționate după tentativa de asasinat asupra premierului Fico O lege care restrange libertatea de intrunire a intrat in vigoare in Slovacia luni, 15 iulie, a relatat Agerpres.Legea interzice adunarile publice pe o raza de 50 de metri de sediul guvernului, palatului prezidential, parlamentului si tribunalelor. De asemenea, manifestatiile contra politicienilor in fața caselor unde locuiesc sunt interzise prin noua lege. Și adunarile pot fi interzise daca autoritațile considera ca pun in pericol ordinea publica.Pachetul de masuri, care prevede si ca liderii partidelor din parlament au dreptul la protectie personala, cunoscut sub numele de „Lex Attentat”, a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul slovac Robert Kalinak a declarat luni, 1 iulie, ca prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, nu se va mai putea recupera complet niciodata dupa tentativa de asasinat de acum doua luni.„Starea sanatatii sale este inca departe de ideala. In urma unei rani prin impuscare in abdomen, aceste organe…

- Premierul slovac Robert Fico a afirmat, miercuri, in primul mesaj dupa externarea din spital, ca si-ar putea relua treptat activitatea in saptamanile urmatoare si ca il iarta pe cel care a incercat sa-l ucida, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.„Daca totul merge conform…

- Prim-ministrul slovac Robert Fico, ranit grav intr-o tentativa de asasinat la inceputul acestei luni, a fost transferat joi seara de la spitalul din Banska Bystrica la domiciliul sau din Bratislava. Fico (59 de ani) a fost transportat pe calea aerului din orasul Banska Bystrica in capitala, a relatat…

- Premierul slovac Robert Fico a fost mutat la Bratislava, la doua saptamani dupa ce a fost grav ranit intr-o tentativa de asasinat. El a fost transportat din orașul Banska Bystrica pentru a-și continua recuperarea in capitala țarii, potrivit presei locale, relateaza BBC.In varsta de 59 de ani, politicianul…

- Starea de sanatate a premierului slovac Robert Fico evolueaza pozitiv, ceea ce i-a permis inceperea procesului de recuperare. Spitalul in care este internat a dat, joi, ultimele detalii despre evoluția medicala a politicianului, relateaza Digi 24.„Premierul a fost supus astazi unor noi controale care…

- Starea de sanatate a premierului Slovaciei, Robert Fico, impușcat acum doua saptamani, este „satisfacatoare”, dar refacerea „va dura extrem de mult”, a declarat miercuri, 29 mai, vicepremierul Robert Kalinak.„Convalescenta premierului este in sfarsit pe drumul cel bun. Aceasta convalescenta va dura…

- Autorul atacului armat asupra premierului slovac Robert Fico s-ar putea sa nu fi acționat singur, cum s-a crezut pana acum, a declarat duminica ministrul de interne Matus Sutaj-Estok, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit ministrului slovac de interne, echipa respinsabila de ancheta va cerceta…

- Premierul social-democrat slovac Robert Fico a fost ranit in abdomen prin impuscare miercuri, in plina strada, dupa o reuniune guvernamentala desfasurata in afara capitalei Bratislava, in orasul Handlova. Un suspect in varsta de 71 de ani a fost arestat la fata locului, potrivit presei locale. Acesta…