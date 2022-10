Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei. A anuntat miercuri, 21 septembrie, Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters și…

- Recep Erdogan susține ca fara indoiala nu ar trebui sa i se permita Rusiei sa pastreze teritoriul ocupat in Ucraina de la inceputul invaziei. In opinia președintelui turc, Rusiei nu trebuie sa i se accepte concesiile teritoriale, iar Putin ar trebui sa returneze teritoriile ocupate abuziv, inclusiv…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan susține ca fara indoiala nu ar trebui sa i se permita Rusiei sa pastreze teritoriul ocupat in Ucraina de la inceputul razboiului. In opinia liderului turc, Rusiei nu trebuie sa i se accepte concesiile teritoriale, iar Putin ar trebui sa returneze teritoriile ocupate…

- Rusia va riposta daca Uniunea Europeana va decide sa suspende vizele rusilor ca raspuns la ofensiva Moscovei in Ucraina, a avertizat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, relateaza AFP. ”Stim ca exista puncte de vedere diferite intre europeni, le vom urmari indeaproape. Aceasta…

- Armata rusa a dat asigurari joi ca nu a desfasurat arme grele la si langa centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul Moscovei in sudul Ucrainei si vizata recent de lovituri cu obuze, informeaza AFP si Reuters.

- O aparent banala schimbare a unor placuțe de inmatriculare auto a fost suficienta pentru a reaprinde un conflict „inghețat” din Balcani, la granița dintre Kosovo și Serbia: in regiune s-au auzit din nou zgomotele focurilor de arma și ale alarmelor antiaeriene, iar Rusia și-a facut imediat simțita prezența:…

- Coreea de Nord a invinuit duminica SUA ca fabrica arme biologice in Ucraina, reluand o acuzatie deja formulata de Rusia si respinsa de ONU in martie, relateaza AFP, citat de Agerpres. Washingtonul „a instalat numeroase laboratoare biologice in zeci de tari si regiuni, inclusiv in Ucraina, in dispretul…

- Rabinul-șef al Moscovei a demisionat din funcție, declarand ca „nu a putut ramane tacut” in fața invaziei rusești in Ucraina vecina și susținand ca comunitatea evreiasca din capitala rusa ar fi fost „pusa in pericol” daca ar fi ramas in funcție, relateaza The Algemeiner . Intr-o declarație emisa vineri,…